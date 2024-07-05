Глава Наро-Фоминского округа дал поручения к предстоящему отопительному сезону

Роман Шамнэ провел совещание о подготовке округа к предстоящему отопительному сезону 2024/2025 годов. Он сделал акцент на ряде вопросов, дал важные поручения и подчеркнул значимость проведения предварительных работ.

Соблюдение графиков ремонта, гидравлических испытаний, подготовка необходимой технической документации и многие другие работы должны проводится летом в рамках подготовки к отопительному сезону. Глава горокруга Роман Шамнэ подчеркнул, что в ходе стандартных работ необходимо также усилить контроль за ходом подготовки жилья к эксплуатации на следующие сезоны.

«Отметил, что начальники Территориальных управлений должны активно подписывать паспорта готовности согласно графику и тщательно контролировать внесение информации в систему АИС ГЖИ МО управляющими компаниями. Это направлено на обеспечение комфортных условий проживания для всех жителей округа в предстоящий отопительный период», — заявил Роман Шамнэ.

Глава муниципалитета подчеркнул, что все мероприятия для подготовки к отопительному осенне-зимнему сезону должны быть выполнены своевременно и качественно. В этом поможет совместная работа ответственных управлений, УК, ресурсоснабжающих организаций. Благодаря этому жители округа получат качественное и бесперебойное тепло.