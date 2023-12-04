Глава Одинцовского округа Андрей Иванов проинспектировал проблемные точки ЖК «Город-событие Лайково»

Когда люди переезжают в новый ЖК они надеются, что там все будет идеально. На практике же не всегда получается именно так. Проблемные места ЖК «Город-событие Лайково» вместе с жителями обсудил глава Одинцовского округа Андрей Иванов.

Больше всего людей волнуют вопросы благоустройства и состояния контейнерных площадок. А также люди заявляли о перебоях с теплом и водой.

«Мы собираемся с жителями, с учреждениями, смежными организациями, представителями УК для того, чтобы ставить наболевшие вопросы в повестку, а затем фиксировать сроки исполнения. Все проблемы, которые обозначаются, мы заносим в протокол, для дальнейшего обсуждения и принятия решения. Все договоренности, которые будут сегодня озвучены, должны быть выполнены — до финального решения проблемы», — отметил он.

Как поделилась одна из жительниц ЖК, тут так и не запустили индивидуальный тепловой пункт, некорректно работают узлы обвязки. Не действуют манометры, приборы для измерения давления жидкости или газа, датчики температуры. Добавляют неприятностей и незаселенные квартиры на верхних этажах. Там необходимо развоздушить батареи, закрыть окна. Но все ключи у управляющей компании. Глава Одинцовского округа поручил немедленно заняться этими проблемами.