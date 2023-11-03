Глава Одинцовского округа проверил в Звенигороде готовность спецтехники к зиме

Андрей Иванов продолжает проверку предприятий, которые будут чистить дороги от снега в зимний сезон. Глава округа побывал с инспекцией в Звенигороде в МБУ «ЗРЭС» и ООО «Спецстрой». Там руководитель муниципалитета провел смотр техники.

По итогам Андрей Иванов сообщил, что оба предприятия готовы к самым сложным погодным условиям.

«Для подстраховки есть и резервная техника. Если снегопады будут очень сильными, то предприятия готовы дополнительно использовать самосвалы и погрузчики других компаний. Такие договоренности на будущее уже есть», – пояснил Андрей Иванов.

Этот сезон Звенигород встречает с большим количеством спецтехники, чем было в предыдущем. Кроме того, у подрядчиков есть свои ремонтные базы, где они смогут оперативно чинить технику и возвращать ее в строй. На балансе территориального управления около 80 дорог общего пользования общей протяженностью свыше 50 километра и площадью более 310 тысяч квадратных метров. Общая длина тротуаров – без малого 50 километров.

«Руководство обеих компаний в курсе, где в зоне их ответственности находятся «узкие» места. Такие, как, например, затяжной подъем на улице Красная Гора. Им будут уделять особое внимание. Именно на этом участке уже обустроили аварийный запас противогололедных материалов», – отметил глава округа.

Директор МБУ «ЗРЭС» Дмитрий Александров сообщил, что вся техника снабжена подробными картами с обозначением зоны уборки. Дефицита водителей нет. Штат укомплектован.

«Сейчас продолжается процесс слияния двух муниципальных предприятий – к МБУ «ЗРЭС» присоединяется МБУ «Ершовское», – напомнил Андрей Иванов. – Предупредил руководителя о том, что организационные моменты не должны влиять на качество зимней уборки ни в Звенигороде, ни в Ершово».

Кроме того, глава округа поручил добавить как минимум пять единиц средств малой механизации для уборки снега в Звенигороде.