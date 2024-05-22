Глава округа Клин Сокольская провела пеший обход микрорайона Майданово

Глава городского округа Клин Алена Сокольская провела пеший обход микрорайона Майданово, в ходе которого проконтролировала ход работ в рамках модернизации системы отопления и приняла обращения от местных жителей.

В микрорайоне выполняют ряд работ, направленных на модернизацию системы отопления. В рамках концессионной программы «Газпром теплоэнерго МО» в настоящее время построено две котельные. Одна котельная располагается на улице Радищева, а вторая — в Майданово.

Необходимость в старой открытой теплотрассе воздушного монтажа теперь отпала. В настоящее время в микрорайоне выполняют работы по прокладке новой магистральной линии, которая пройдет от котельной до ЦТП- 21. Специалисты также занимаются монтажом разводящих сетей горячего водоснабжения.

«А это значит, что в микрорайоне услуга подачи в МКД горячей воды будет предоставляться на качественно новом уровне», — отметила Алена Сокольская.

В микрорайоне были выполнены работы по ремонту дворовых территорий, а также устройству парковок и тротуаров. Кроме того, капитально будет отремонтирован стадион «Химик».

Во время пешего обхода Глава общалась с местными жителями. Людей беспокоят вопросы опиловки и кронирования старых растений. На окраине микрорайона находится большое количество ветхих построек, общий вид которых огорчает жителей.

Глава Сокольская отметила, что муниципалитет проведет работы по поиску собственников этих зданий. Важно, чтобы они содержали свое имущество в надлежащем состоянии. Для реализации поставленной цели предстоит выполнить большой объем работ.