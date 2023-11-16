Глава Павлово-Посадского городского округа провел объезд территорий в Электрогорске и отдал поручения по благоустройству

Во время обхода к представителю муниципальной администрации обратились горожане с улицы Советская, которые попросили залить каток около одного из домов. Глава округа эту инициативу поддержал.

Также Денис Семенов посетил площадку на ФОК «Лидер», где планируют проводить ледовые шоу в зимний период в рамках губернаторской программы «Зима в Подмосковье». Поэтому здесь он поручил провести работу по обновлению трибун, световых приборов, убрать весь мусор. Все это необходимо успеть сделать до начала зимнего сезона.

Также глава округа отметил, что необходимо провести субботник за десятым домом на улице Кржижановского, чтобы убрать весь бытовой мусор.

На этом поручения главы муниципалитета не закончились. Так, ответственные службы проведут уборку у центральной дороги, уберут незаконную рекламу в общественных местах, отремонтируют входные группы у второго дома на улице Кржижановского, а также сделают многое другое. Все эти поручения должны быть исполнены до 22-го ноября.