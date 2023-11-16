Глава Павлово-Посадского городского округа провел плановый объезд территорий

Глава подмосковного Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов провел традиционный объезд территорий. В приоритет ставились те места, на состояние которых особенно жаловались жители.

Денис Семенов побывал на пересечении улиц Славянской и Березовой, где необходимо провести уборку и подсыпку дороги. На Окружной глава муниципалитета встретился с многодетной семьей. На этой территории планируют обновить устройства уличного освещения в начале 2024 года.

Также в городском парке завершено строительство новой детской площадке. В переулке имени Орджоникидзе заасфальтировали проезд к домам. Сейчас специалисты приступают к реконструкции на памятники участникам войны 1941-1945 годов.

Всех активных горожан, которые обратили внимание на проблемы в муниципалитете, поблагодарили за неравнодушие. Глава Павлово-Посадского округа отметил, что большинство территорий содержатся в порядке и соответствуют регламентированному состоянию. Однако в муниципальной администрации продолжают держать ситуации на контроле и оперативно реагировать на обращения жителей.