Глава Серпухова рассказал о строительстве дороги вблизи новой поликлиники в Ивановских Двориках

Рабочие завершают строительство дороги вблизи новой поликлиники в микрорайоне Ивановские Дворики Серпухова. Об этом сообщил глава городского округа, секретарь Серпуховского местного отделения Партии «Единая Россия» Сергей Никитенко в своих соцсетях.

Он отметил, что новая дорога поможет обеспечить удобный и безопасный подъезд к медицинскому учреждению. Сейчас строители выполняют укладку верхнего слоя асфальта.

«Далее приступим к устройству пешеходных дорожек, нанесению разметки, установке дорожных знаков, освещения и автобусных павильонов. Завершающим этапом станет благоустройство», - сказал Никитенко.

Глава округа также напомнил, что новая поликлиника рассчитана на 700 посещений в смену. Ее оснастят всем необходимым современным оборудованием.