Глава Солнечногорска объяснил причину отключений электричества на фоне аномальных холодов

Причиной неоднократных отключений на фидере Дзержинский, который питает ряд населенных пунктов и СНТ, в том числе Поварово, Лыткино, Ложи и Повадино, стало резко возросшее потребление. Об этом сообщил в своих соцсетях глава Солнечногорска Константин Михальков.

Он подчеркнул, что специалисты компании «Россети» круглосуточно проводят аварийно-восстановительные работы и осуществляют подачу электроэнергии в так называемом ручном режиме.

«Многие на период новогодних праздников уехали за город, и система просто не всегда справляется с нагрузкой. Не отметаем и факт потребления сверх установленного договором норматива. <…> По перечисленным выше населенным пунктам в настоящее время работает аварийная бригада, в течение трех часов планируют полностью восстановить подачу <…> фидера (Дзержинский. — прим. ред.)», — указал он.

На территории округа работают восемнадцать передвижных электростанций. Они помогают справиться с возросшей нагрузкой, указал Михальков. Однако данные меры являются временными. Глава муниципалитета добавил, что местные власти проработали с «Россетями» вопрос о включении всей ветки в программу модернизации. Работы будут выполнены уже в этом году.