Глава Талдомского округа проверил ход работ по благоустройству пешеходной зоны

На минувшей неделе глава Талдомского округа Юрий Крупенин побывал с рабочей поездкой в поселке Запрудня. Вместе с рабочей группой он осмотрел территорию, где реализуется второй этап работ по благоустройству.

Сегодня в поселке активно преображается пешеходная зона. Большой блок работ уже выполнен. Так, например в поселке Талдомского округа уже увеличили количество парковок и провели работы по повышению безопасности дорожного движения.

На месте обсуждались вопросы дальнейших этапов работ, локаций для безопасного и технически доступного размещения инженерных коммуникаций, модульного туалета и объектов нестационарной торговли.