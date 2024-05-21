Глава Воскресенска Малкин: началась реконструкция бульвара Победы в г. Белоозерский

Глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин проинформировал о начале реконструкции бульвара Победы, который расположен в городе Белоозерский.

«Начались работы по реконструкции бульвара Победы в городе Белоозерский», — написал на своей странице в телеграм-канале глава городского округа Воскресенск, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин.

Объект был выбран жителями. В рамках Всероссийского голосования за благоустройство именно этой территории выступили более 3,1 тысяч горожан. Работы по благоустройству на площади, которая составляет 14 тысяч кв. метров, проводят в рамках реализации программы «Формирование комфортной городской среды».

План реконструкции согласован специалистами. Рабочие намерены осуществить комплексное благоустройство, в рамках которого старое и испорченное покрытие будет заменено.

На территории бульвара растет много красивых растений, которые требуют ухода. Будут проведены комплексные меры по их восстановлению. Также планируется ремонт детской игровой зоны.

Специалисты намерены привести в надлежащее состояние линии освещения. Памятник героям Великой Отечественной войны отреставрируют: проведут монтаж пяти пятиконечных звезд, для изготовления которых выбрали один из стойких материалов — зеркальную нержавеющую сталь. Также на бульваре появятся новые современные малые архитектурные формы.

Работы по обновлению территории намерены завершить в сентябре 2024 года. Специалисты не сомневаются, что бульвар станет одним из приятных мест для проведения досуга многих горожан и гостей округа.

Программа «Формирование комфортной городской среды» является частью национального проекта «Жилье и городская среда».