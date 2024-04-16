Глава Жилищного союза Крохин заявил, что многие мигранты трудятся в сфере ЖКХ только на бумаге

По словам председателя Жилищного союза Константина Крохина, в крупных российских городах часто встречаются случаи, когда мигранты лишь числятся сотрудниками организаций ЖКХ, а по факту работают в иных местах. То есть по сути являются мертвыми душами. Об этом сообщает NEWS.ru .

Он добавил, что «отдельным лицам» выгодно ввозить в нашу страну работников из ближнего зарубежья.

По мнению эксперта, в России уже на сегодняшний день наблюдается дефицит дворников. Тем не менее в случае, если в стране будет выявлен отток мигрантов, система ЖКХ с этим справится, поскольку в мигрантах сфера ЖКХ не нуждается: достаточно поднять зарплаты, жилье и соцстрахование, и тогда работать в данную сферу пойдут жители российских регионов.

Напомним, что ранее замглавы Комитета нижней палаты парламента по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева сообщила, что финансирование модернизации жилищно-коммунальной инфраструктуры в России ляжет на плечи налогоплательщиков.