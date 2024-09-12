Годовой план работ по повышению надежности электроснабжения почти выполнен в Подмосковье

В Подмосковье практически полностью выполнен годовой план работ по повышению надежности электроснабжения потребителей. Как сообщили в Министерстве энергетики Московской области, работы завершены почти на 92%.

Так, специалисты АО «Мособлэнерго» полностью завершили работы на 328 объектах. Всего было капитально отремонтировано почти 78 километров кабельно-воздушных ЛЭП и 95 распределительных и трансформаторных подстанций. Также в округах построили и реконструировали более 74 километров ЛЭП и 68 трансформаторных подстанций. Помимо этого, было расчищено от деревьев 22 гектара охранных зон вдоль ЛЭП.

Работы полностью выполнили в семи муниципалитетах. В их числе — Лыткарино, Егорьевск, Дубна и Мытищи.