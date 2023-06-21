«Ничем не вытравить»: москвичи выстроились в очередь ради халявы

Жители Москвы выстроились в огромную очередь, чтобы бесплатно покататься на речных трамваях, сообщает ряд городских сообществ.

На новом виде транспорта можно прокатиться бесплатно до 23 июня, после стоимость проезда составит 150 рублей в будни и 300 — в выходные. Горожане решили не упускать свой шанс.

Однако некоторым жителям столицы показалось, что стоять в огромной очереди ради поездки на речном трамвае глупо.

«Потратить свое время на стояние в очереди — бесценно»; «Любовь к халяве и очередям ничем не вытравить»; «Я не собираюсь за 150 рублей уничтожать свое человеческое достоинство. Хотя каждому свое»; «В Москве любят экономить, доходит до смешного. И ведь в этой очереди стоят именно москвичи», — комментируют ситуацию пользователи социальных сетей.

Ранее москвичи пожаловались на проблемы в связи с цветением тополя.