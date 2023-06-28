Городской округ Химки вошел в число лидеров по ямочному ремонту

На первом этапе ямочного ремонта во дворах и внутриквартальных проездах в городском округе Химки восстановили 71 участок. Такие цифры назвала руководитель Главного управления содержания территорий Подмосковья Светлана Аипова.

В общей сложности за полгода было восстановлено 17 тыс. кв.м. покрытия. В Новых Химках работы прошли по 49 адресам, еще 17 участков отремонтировали в Подрезкове, четыре – в Сходне и один в Фирсановке.

Светлана Аипова уточнила, что уже в июле в регионе стартует второй этап работ, который будет продолжаться до сентября. В городском округе Химки ликвидируют повреждения в 170 дворах.

«В рамках субсидии, распределяемой ГУСТ, планируется восстановить 224 тысячи м² во дворах и на внутриквартальных проездах», – заявила Аипова.

Также в городском округе Химки продолжают активное восстановление дорог, работы охватили более 95 тыс. кв.м. проезжей части. Ремонт дорог также организован в два этапа, работы поддерживает областной Минтранс.

На данный момент дороги готовы на Спартаковской, в кварталах Свистуха и Вашутино, завершены работы на съезде с улицы Первомайской около домов №69 и №77, в деревнях Жилино и Саврасово. По программе на 2023 год все дороги ремонтируют с применением «евроасфальта».

Напомним, губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность дорог в ходе ежегодного обращения к жителям. Он уточнил, что в этом году открывается 20 объектов в 100 км.