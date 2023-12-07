Городской округ Пушкинский оказался лучшим по очистке крыш

Региональная Госжилинспекция оценила итоги работы по очистке жилых домов от сосулек и снега. Такой мониторинг проводится с помощью мобильного приложения «Проверки Подмосковья», где есть специальная, «зимняя» опция. Городской округ Пушкинский выполнил задачу лучше всех.

Специалисты ГЖИ следят за расчисткой кровель в режиме реального времени, в том числе, и в Городском округе Пушкинский. Как напомнила руководитель ведомства Ольга Федина, для этого применяют цифровые инструменты «Мобильной диспетчерской платформы».

Сезонные зимние чек-листы в этом году подключили 24 ноября – на неделю позже, чем в 2022-м. Изначально опция действовала только в трех муниципалитетах, но уже к 27 ноября, когда начались снегопады, охватила 56 округов.

Городской округ Пушкинский продемонстрировал высокое качество уборки, освободив от сосулек и снега крыши 749 домов. Всего среди первых лидеров сезона оказалось 16 округов.