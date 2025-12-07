Logo

ТЭЦ дала сбой: жителям Ангарска приходится греться одеялами при -20

Из-за аварии на ТЭЦ в Ангарске снизили теплоснабжение

Общество
Радиатор отопления в Москве

Фото: [Радиатор отопления в Москве/Медиасток.рф]

В Ангарске Иркутской области произошла авария на ТЭЦ-9, приведшая к снижению температуры теплоносителя в системах отопления. Затронуты 1546 жилых домов, пишет ТАСС.

Авария связана с выходом из строя одного из котлов станции. На место происшествия выехали аварийные бригады, которые приступили к вводу в работу резервного котла.

По информации губернатора Игоря Кобзева, восстановление нормативных параметров теплоснабжения запланировано на ближайшие часы. Для подготовки к ожидаемому в начале недели похолоданию также планируется ввод в эксплуатацию дополнительного оборудования.

Прокуратура Иркутской области организовала проверку по факту произошедшего инцидента для оценки соблюдения законодательства в сфере ЖКХ.

