Готовность аварийных бригад Балашихинских коммунальных систем проверили в городском округе

ЖКХ
Пресс-служба администрации г.о. Балашиха

Фото: [Пресс-служба администрации г.о. Балашиха]

Тщательную проверку аварийно-восстановительных бригад Балашихинских коммунальных систем провели в городском округе. Контроль прошел в рамках ежегодного конкурса «Лучший по профессии», который организуется Министерством жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Балашихинские коммунальные системы принимают участие в конкурсе в номинации «Лучшая аварийно-восстановительная бригада». В данном направлении оценивается готовность и укомплектованность бригад, так как именно они оперативно реагируют и устраняют неполадки, возникающие в зимний период.

Во время проверки комиссия оценила укомплектованность инструментами и необходимым оборудованием, униформу работников, аварийный запас материалов. Результаты инспекции показали следующий результат: аварийные бригады Балашихинских коммунальных систем имеют полный комплект необходимого оснащения и готовы к немедленному реагированию на любые происшествия в любое время.

Актуально
Балашиха