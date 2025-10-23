Готовность аварийных бригад Балашихинских коммунальных систем проверили в городском округе

Балашихинские коммунальные системы принимают участие в конкурсе в номинации «Лучшая аварийно-восстановительная бригада». В данном направлении оценивается готовность и укомплектованность бригад, так как именно они оперативно реагируют и устраняют неполадки, возникающие в зимний период.



Во время проверки комиссия оценила укомплектованность инструментами и необходимым оборудованием, униформу работников, аварийный запас материалов. Результаты инспекции показали следующий результат: аварийные бригады Балашихинских коммунальных систем имеют полный комплект необходимого оснащения и готовы к немедленному реагированию на любые происшествия в любое время.