Готовность к отопительному сезону и благоустройство двора проверили на ул. Московской во Фрязине

Первый замглавы горокруга Фрязино Нодар Бощеван, представители УК, управления ЖКХ и окружные депутаты совершили обход дома №1б на ул. Московская и дворовой территории. Проверили готовность к отопительному сезону, убедились в выполнении ряда поручений, а также принялись за рассмотрение нового вопроса.

Бесперебойная подача тепла в многоквартирные дома — один из главных приоритетов перед началом холодных сезонов. Во Фрязине этому моменту уделяют большое внимание, совершая проверки и обходы, которые помогают убедиться в полной готовности систем.

Председатель дома №1б Людмила Ивановна радушно приняла представителей администрации, УК, ЖКХ и депутатов Елену Романову и Полину Коновалову. Во время обхода управляющая организация отчиталась о проведении промывки и опрессовки внутридомовой системы отопления. Осуществили проверку труб, швов, уделили внимание исправности манометров. Все привели в готовность к встрече осени и зимы.

Первый замглавы убедился в выполнении поручений, которые давали управляющей компании во время предыдущих встреч. Все было выполнено: теперь во дворе дома отремонтированная скамейка и облагороженная местность. Рабочие провели покос придомовой территории, привели зону в порядок. Жильцы отметили, что МБУ «Городское хозяйство» регулярно поддерживает чистоту, в том числе на детской площадке.

«Приятно услышать от жителей положительные отклики о нашей совместной работе. Такие встречи у нас стали уже доброй традицией и мы будем продолжать их, ведь нам важно знать все чаяния фрязинцев, оперативно реагировать на запросы и решать возникшие проблемы жителей», — сказал на встрече Нодар Бощеван.

Как отметил представитель администрации округа, помимо проверки были выслушаны и просьбы жителей. Как оказалось, остался незакрытым вопрос по неприятному запаху из-за засора канализации в подъезде №4. В проблеме поручили разбираться коммунальным службам.