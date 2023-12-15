График вывоза отходов на придомовых контейнерных площадках изменили в Подмосковье

В связи с рекордными снегопадами в Подмосковье изменился график вывоза отходов на контейнерных площадках, расположенных рядом с многоквартирными домами. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства региона.

Отмечается, что график формируется на основании информации, поступающей от специальных служб по очистке подъездных путей от снега. Как только доступ к контейнерной площадке становится возможен, техника по вывозу твердых коммунальных отходов сразу направляется по указанной локации.

Все подмосковные региональные операторы по вывозу ТКО перешли на усиленный круглосуточный режим работы. Интервал работы техники действительно увеличен, но региональные операторы вывезут все отходы без сбоя. Подмосковных автолюбителей призывают не парковаться вблизи контейнерных площадок, чтобы не затруднять проезд мусоровозов.

Привычный жителям многоквартирных домов график вывоза ТКО восстановится, как только будут ликвидированы последствия обильного снегопада. Жители региона могут сообщить информацию по вопросу вывоза твердых коммунальных отходов на «горячие линии» региональных операторов или в чат-боте.