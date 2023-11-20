ГУСТ Подмосковья следит за состоянием контейнерной площадки в деревне Бережки

Содержание контейнерной площадки на Рождественской улице в деревне Бережки под Солнечногорском находится на контроле ГУСТ Подмосковья. Ранее о нарушениях на объекте неоднократно сообщал местный житель.

«Для оперативной отработки и недопущения дальнейших нарушений сотрудники территориального отдела ГУСТ №5 усилили контроль за содержанием объекта», - сообщили в управлении.

На площадке устранили нарушения, а также обустроили дополнительную секцию с контейнером для крупногабаритного мусора. Его объем составляет восемь кубометров.

Ранее в городском округе привели в порядок контейнерные площадки, расположенные в Тимоново, Андреевке, Голубое, Солнечногорске. Объекты также были модернизированы.