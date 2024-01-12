Холодное водоснабжение восстановили на Петровском бульваре в Лосино-Петровском

Отмечается, что утечка произошла на сетях централизованного холодного водоснабжения, на чугунном трубопроводе. Глубина залегания трубопровода — более четырех метров. Для проведения работ специалисты водоканала получили необходимые разрешения, чтобы избежать возможных нарушений коммуникаций при осуществлении земляных работ. Поврежденный участок трубопровода заменили двухметровой стальной вставкой.

«Работы завершили в шесть утра, к семи засыпали место раскопок. В работе были задействованы пять единиц техники и девять человек линейного состава. Ответственные руководители дежурили посменно», — рассказала руководитель Лосино-Петровского водоканала Елена Кухтенкова.

Для жителей, оставшихся без холодного водоснабжения на время проведения работ, был организован подвоз воды на улице Суворова. В настоящее время водоснабжение полностью восстановлено.