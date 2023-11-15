И. о. главы Подольска осмотрел содержание общественных территорий на двух улицах
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Подольск]
И. о. главы городского округа Подольск Григорий Артамонов совместно с председателем городского совета Алексеем Никулиным и профильными специалистами осмотрели содержание общественных территорий на улицах Кирова и Высотной. Об этом Артамонов сообщил в своих соцсетях.
«Во время обхода пообщался с жителями окрестных домов. Взяли на карандаш все вопросы, которые тревожат людей. В основном они касались сфер ЖКХ и благоустройства, а также безопасности дорожного движения», – написал он.
По словам и.о. главы округа, в результате осмотра территорий были выявлены некоторые замечания. В частности, рабочим предстоит провести локальный ремонт плитки, привести в порядок лавочки, подходы к остановке общественного транспорта напротив мемориала Подольским Курсантам. Ответственные лица в ходе выезда также осмотрели новую пешеходную зону вблизи Ледового дворца «Витязь». Вскоре также будет проведено благоустройство территории, примыкающей к Федеральному детскому реабилитационному центру.
«Нам важно мнение жителей. Уже в пятницу, 17 ноября, состоятся общественные обсуждения. Встреча пройдет в помещении Общественной палаты Концертного зала администрации (ул. Кирова, 4). Начало в 17:00», - добавил Артамонов.