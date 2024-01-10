Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов рассказал о ходе работ на котельной «Восточная» в Электростали. Также он провел встречу с активными жителями, в чьих домах температура все еще ниже нормы. Сейчас отопление есть во всех зданиях, но в сильные морозы не везде соблюдается температурный график.

В декабре из-за некачественной работы частной котельной отключилось отопление в нескольких десятках домов микрорайона «Восточный». На территории ввели режим ЧС и организовали оперативный штаб.

С января котельная передана на ответственное хранение муниципальному предприятию «Электростальский центр услуг», и на объекте начался ремонт. Согласно плану работ, необходимо привести в исправное состояние систему химводоподготовки, отремонтировать сетевой насос и котлы, устранить утечки на теплосетях. В котельной уже установили дополнительную запорную арматуру, промыли котлы, ремонтируют систему химводоподготовки и сетевые насосы.

«Дальше по плану — капремонт котлов. Все силы брошены на то, чтобы скорее закончить все работы. Температура в квартирах достигнет нормы, как только будет закончен ремонт насосов», - сообщил Брынцалов.

В микрорайоне в круглосуточном режиме работают пять аварийных бригад. Их число может быть увеличено в два раза. При этом могут быть привлечены специалисты из других муниципалитетов. Также прорабатывается вопрос о частичной компенсации платы за отопление жителям.

Брынцалов добавил, что похожие ситуации наблюдаются в других округах, где владельцы частных котельных не следили за качеством работы объектов, в результате чего страдают жители.