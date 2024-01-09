Илья Поночевный: коммунальные службы Дмитрова оперативно устраняют аварию на теплосетях

В настоящее время коммунальные службы подмосковного Дмитрова оперативно устраняют аварию на теплосетях города. Глава муниципалитета Илья Поночевный рассказал, что в настоящее время без отопления остаются восемь домов.

Отмечается, что в ночь с 8 на 9 января произошла утечка в теплоснабжающей сети микрорайона Космонавтов. Специалисты оперативно ее обнаружили, для выполнения работ была приостановлена подача отопления и горячего водоснабжения.

«Обнаруженную утечку на теплосетях аварийная бригада оперативно ликвидировала. Но специалисты выявили еще одну, между 19-м и 21-м домами. Ее сейчас также ремонтирует коммунальная бригада», — рассказал замглавы администрации округа Сергей Колков.

На месте ход ремонтных работ контролирует глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный.