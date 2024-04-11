Итоги работы отрасли по обращению с отходами за пять лет подвели в Подмосковье

Свыше 13,2 миллиона тонн мусора было отсортировано для вторичной переработки в Подмосковье за пять лет. Итоги работы отрасли по обращению с отходами с 2019 года подвели в регионе, сообщили в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Сегодня в регионе отмечают пятилетие создания отрасли обращения с ТКО и пять лет со дня основания Ассоциации общественного контроля в сфере обращения с ТКО по Подмосковью.

«Я помню, с чего все начиналось: с тяжелых рейдов при работающих полигонах, ловле незаконных мусоровозов и грузовиков, которые сбрасывали мусор. Это все потребовало достаточно серьезной подготовки, грамотности», - отметил вице-губернатор региона — глава Минэнерго Подмосковья Евгений Хромушин.

По словам главы Министерства ЖКХ региона Антона Велиховского, систему раздельного сбора мусора поддерживают более 70% жителей Подмосковья. В регионе насчитывается свыше 77 тысяч контейнерных площадок, на сортировку отправлено более 13,2 миллиона тонн отходов.

«Безусловно, мы не останавливаемся на этих результатах. Строительство заводов по термической утилизации отходов в дальнейшем приведет к нулевому захоронению, в соответствии с задачами национального проекта «Экология», - сказал министр.

В рамках празднования общественным инспекторам вручили благодарственные письма, а представителям региональных операторов, компаний-переработчиков, экологических фондов, муниципальных администраций — ведомственные награды.