Из старого здания — в современный центр: в Коломне завершают капремонт Центра детского творчества для 1,5 тыс. ребят

В Коломне близится к завершению капитальный ремонт здания Центра детского творчества в микрорайоне Колычево. Сейчас специалисты завершают внутреннюю отделку, устанавливают двери и монтируют современную систему отопления.

Глава округа Александр Гречищев рассказал, что строительные работы завершены более чем на 80 процентов.

«Здание приводим в порядок благодаря поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева. Учреждение оснастят новой мебелью и оборудованием», — добавил он.

Обновленное здание, построенное в 1980 году, получит новую кровлю, фасад и инженерные сети, а также благоустроенную территорию. После ремонта здесь смогут заниматься более 1,5 тыс. детей. Завершить работы планируется до конца 2025 года.