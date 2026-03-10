Ямочный ремонт в Волоколамске: где уже ведутся работы и какие улицы в списке

В Волоколамском округе 10 марта стартовал ямочный ремонт дорог. Как сообщают местные службы, первыми работами занялись на Рижском шоссе: утром того же дня специалисты привели в порядок первый участок.

Из‑за весенних перепадов температур и обильных осадков дорожное покрытие страдает сильнее обычного. После обследования проблемных зон дорожные службы оперативно приступили к ремонту. На 10 марта в планах устранить девять глубоких выбоин.

Процесс выглядит так: сначала рабочие очищают поврежденный участок от мусора, затем прогревают поверхность специальным оборудованием. После этого удаляют старый асфальт и укладывают горячую асфальтово‑битумную смесь. Завершающий этап — выравнивание участка с помощью виброкатка (машины с вибрационным механизмом для уплотнения покрытия).

Ремонт продолжат после обследования остальных муниципальных дорог округа.