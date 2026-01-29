Юрий Головков: «Коммунальщики Дмитровского округа работают на опережение»

В Подмосковье третий день продолжается сильнейший снегопад. О том, как с последствиями стихии справляются в Дмитровской округе рассказал заместитель его главы Юрий Головков.

Он отметил, что коммунальные службы приведены в режим повышенной готовности, работают в круглосуточном режиме. Вся техника и личный состав мобилизованы в стопроцентной готовности.

«Стараемся пробивать и прочищать основные дороги с интенсивным движением, особо опасные маршруты и маршруты с движением общественного транспорта. Сейчас переходим также к удаленным населенным пунктам, ко всем деревням. Стараемся дойти до каждого жителя. Все жалобы и все звонки, которые нам поступают, стараемся как можно оперативнее и быстрее отрабатывать, для того, чтобы жители не испытывали никаких неудобств и свободно могли перемещаться по нашему муниципальному округу», — сообщил он.

Головков обратился к жителям округа с просьбой набраться терпения и, с учетом такого большого количества осадков, которое выпало за последние несколько дней, постараться не выходить из дома без необходимости и не использовать личный автотранспорт.