Юрист Русяев перечислил способы правильного решения споров с управляющей компанией

По словам юриста Ильи Русяева, при нарушении качества услуг следует в письменном виде обратиться в аварийно-диспетчерскую службу управляющей компании, если дело касается отсутствия отопления, горячей воды. Об этом сообщает NEWS.ru .

Он отметил, что в ходе обращения необходимо сохранять корректный тон и избегать угроз, но при этом упомянуть, что есть возможность обратиться в жилинспекцию, вышестоящие инстанции и надзорные ведомства.

По мнению юриста, при систематическом нарушении управкомпанией своих обязанностей по договору управления МКД можно подать жалобу руководству компании, при отсутствии результата можно обратиться по этому поводу в органы местного самоуправления, поскольку они несут ответственность за содержание тротуаров и дворовых территорий.