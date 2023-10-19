Юрист Салкин пояснил, кому жаловаться на управляющую компанию

По словам юриста Михаила Салкина, при отсутствии отопления в квартире жалоба на управкомпанию подается в Госжилинспекцию или в другой оперуполномоченный орган за контролем в сфере управкомпаний и ЖКХ. Об этом сообщает NEWS.ru .

Он добавил, что если данные меры не помогают, то можно обратиться в прокуратуру, поскольку в этой ситуации имеет место нарушение прав граждан.

По мнению юриста, согласно нормативам температура в помещении ниже конкретного уровня в течение пяти дней подряд является основанием для включения отопительного сезона.