Юрист Ситдикова назвала способы засудить залившего квартиру соседа сверху

По словам юриста Виктории Ситдиковой, владельцы квартир имеют право подать в суд на соседа, проживающего сверху и залившего в итоге собственных действий квартиру пострадавшего. Об этом сообщает NEWS.ru .

Она добавила, что для обращения в суд необходимы акт осмотра квартиры, где зафиксировано затопление, экспертная оценка ущерба, фото- и видеофиксация инцидента.

По мнению юриста, бывают случаи, что сосед, ссылаясь на вину управкомпании, отказывается возмещать ущерб, а та в свою очередь всю ответственность перекладывает на собственника. В связи с этим наибольшее количество документов дает больше шансов доказать вину либо соседа, либо управкомпании.