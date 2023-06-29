К отопительному сезону готовятся в Красногорске

Для кого лето – время отдыха, а для кого – период активной подготовки к зиме. Именно по последнему варианту развиваются события в АО «Красногорская теплосеть».

Как отметил генеральный директор Александр Шалагин, сейчас компания уделяет особое внимание системам теплоснабжения, а это - тепловые сети, центральные тепловые пункты и котельные.

Так, сейчас работы идут на котельной №2.

«Один из котлов КВГМ 20 работает с 1967 года, и сейчас он выработал свой ресурс. Было принято решение о его ремонте и замене конвективной части. Также, на этом участке проводятся работы по переводу парового котла в водогрейный режим и ввод в работу дополнительного котла №4 для увеличения мощности в отопительный сезон. Котельная обслуживает 12 центральных тепловых пунктов и многоквартирные жилые дома. Объем запланированных работ колоссальный», - отметил начальник энергосетевого района АО «Красногорская теплосеть» Николай Федюнин.

Кроме того, сейчас энергетики АО «Красногорская теплосеть» проводят гидравлические испытания тепловых сетей. Из-за этих мероприятий, временно в летний период, отключают горячую воду.

Именно благодаря таким испытаниям трубопроводов выявляют неисправность или износ тепловых сетей. Как например по улице Ленина, заменили стальные трубы на более современные.

«На данном участке производятся работы по замене трубопровода центрального отопления и горячего водоснабжения. При гидравлических испытаниях были выявлены утечки, принято решение заменить магистраль от ЦТП-0218 до тепловой камеры №1. Трубопроводы уже современные, отопление предизолированной изоляцией, а трубы ГВС термостойкого полиэтилена. Во избежание аварийных ситуаций, такие работы необходимы и производятся на всех территориях округа, обслуживающих АО «Красногорская теплосеть»», - рассказал главный инженер АО «Красногорская теплосеть» Дмитрий Жевриков.

Кроме того, управляющие организации приступили к обслуживанию и ремонту внутридомовых систем теплоснабжения и горячего водоснабжения.

Работы по подготовке системы теплоснабжения муниципалитета к отопительному сезону 2023–2024 годов в настоящее время идут в полном соответствии с утвержденным графиком.