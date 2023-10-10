К зимнему сезону готовятся дорожные и коммунальные службы Мытищ

Глава подмосковного городского округа Мытищи Юлия Купецкая рассказала о подготовке к зимней уборке в холодное время года. Информацией глава муниципалитета поделилась в социальных сетях.

В планировании уборки ориентируются на прогнозы синоптиков, которые ожидают первые заморозки в середине ноября, а первые сильные снегопады к концу осени. Зима ожидается снежной, поэтому подготовка к интенсивной уборке началась заранее, и вся необходимая для этого техника уже закуплена.

Держать дороги Мытищ под контролем будут восемь подрядчиков, у которых в распоряжении будет более сотни единиц спецтехники и две с половиной сотни рабочих. А внутриквартальными дорогами будут заниматься пять подрядных организаций с почти шестью десятками единиц техники и более чем сотней дворников.

Глава Мытищ Юлия Купецкая отметила, что сейчас проходят проверки готовности ответственных служб к зиме.