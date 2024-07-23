Качество электроснабжения улучшится для 27 тысяч дачников в Подмосковье

В Подмосковье в этом году проведут ремонт, реконструкцию и строительство электрообъектов в 136 СНТ. Это позволит повысить качество электроснабжения для более чем 27 тысяч дачников. Об этом сообщили в Министерстве энергетики Московской области.

Работы проводят специалисты «Мособлэнерго». С начала года они отремонтировали почти 50 километров и построили около шести километров ЛЭП в СНТ. Также было построено восемь подстанций.

До конца года в СНТ отремонтируют 30 километров ЛЭП, построят и реконструируют почти 25 километров ЛЭП, введут пять новых трансформаторных подстанций.

Обычно степень износа электросетей в СНТ превышает 80%. «Мособлэнерго», принимая объекты на баланс, гарантирует их восстановление в течение ближайших пяти лет.