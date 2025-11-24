Капитальный ремонт теплосетей в Котельниках выходит на завершающую стадию

В подмосковных Котельниках завершен ключевой этап капитального ремонта теплосетей от центрального теплового пункта «Ковровый» — жизненно важного объекта, обеспечивающего теплом и горячей водой целый микрорайон. Подрядчик ООО «СтройСнаб» полностью закончил монолитные работы по строительству нового канала и прокладке магистральных труб горячего водоснабжения, что открывает путь к финальной стадии проекта.

Особенностью нынешнего ремонта стало внедрение цифровых технологий — на трубопроводы отопления установили систему оперативного дистанционного контроля. Это инновационное решение позволит в режиме реального времени отслеживать состояние сетей, оперативно обнаруживать потенциальные проблемы и предотвращать аварийные ситуации до их возникновения.

Сейчас рабочие приступили к укладке плит перекрытия канала и проводят работы по гидроизоляции, после чего начнется обратная засыпка. Уже к середине декабря территория будет благоустроена в зимнем варианте. Все работы ведутся в рамках государственной программы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры» на 2023–2028 годы под строгим контролем Управления технического надзора капитального ремонта региона.

Для жителей близлежащих домов это означает долгосрочную перспективу бесперебойного теплоснабжения. Новая система с «умным» контролем значительно снизит риск внезапных отключений в пик зимнего сезона и повысит эффективность работы всего теплового контура микрорайона.