Капитальный ремонт теплотрасс в Наро-Фоминске запланирован на 2025 год

В Наро-Фоминском городском округе ведутся работы по модернизации тепловых сетей, направленные на повышение надежности и бесперебойности подачи тепла для населения.

В 2025 году запланирован масштабный капитальный ремонт нескольких участков теплотрасс – № 36, 37, 38 и 38А, относящихся к котельной № 12, расположенной в Наро-Фоминске на улице Маршала Жукова. Этот ремонт включает в себя предварительный этап – проведение проектно-разведочных работ.

Ожидается, что реализация данного проекта гарантирует стабильное и долгосрочное теплоснабжение для жителей округа.

В ходе работ будет обновлено около 200 метров трубопроводов.

Устаревшие стальные трубы будут заменены на современные трубы из полиэтилена марки 100, оснащенные пенополиуретановым теплоизоляционным слоем.

Данные мероприятия реализуются в соответствии с программой «Развитие инженерной инфраструктуры, повышение энергоэффективности и совершенствование системы обращения с отходами», и финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств местного бюджета Наро-Фоминского городского округа.