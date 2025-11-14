Капремонт исторического дома в Ленинском округе близится к завершению

В подмосковном Видном на финишную прямую выходит капитальный ремонт многоквартирного дома №12 на улице Заводской — одного из 26 домов, запланированных к обновлению в Ленинском городском округе в 2025 году.

Работы на Заводской выполнены уже на 70%, и через три недели жители получат полностью обновленное здание с сохранением его исторического облика.

«Важно сохранить уникальные архитектурные особенности исторических зданий, ведь они являются частью культурного наследия не только нашего муниципалитета, но и всей Московской области», — подчеркнул глава Ленинского округа Станислав Каторов.

На данном этапе завершены ключевые моменты: укрепление фундамента, замена стропильной системы, укладка нового кровельного покрытия с огнебиозащитой и утеплением чердака. Параллельно идет реконструкция фасада — специалисты проводят инъектирование трещин, восстановление кирпичной кладки, финишную отделку и покраску. Дополнительно заменяют систему водостока, ремонтируют вентиляционные шахты и приводят в порядок конструктивные элементы здания.

Из 26 домов, запланированных к ремонту в этом году, 19 расположены в Видном, остальные — в поселках Володарского, Развилка, Горки Ленинские и селе Молоково. В рамках региональной программы во всех объектах выполняются работы по усилению несущих конструкций, ремонту фундаментов и скатных крыш, что гарантирует не только эстетику, но и долговечность зданий.