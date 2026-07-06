Жители Подмосковья воспользовались онлайн-услугой записи в колледж более 35 тыс. раз

На прошлой неделе услуга «Запись в колледж» возглавила рейтинг востребованных услуг, размещенных на подмосковном региональном портале, ею воспользовались более 35,1 тыс. раз. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

В тройку лидеров вошли «Выписка из домовой книги» (более 15,2 тыс. заявлений) и выдача и замена социальных карт жителя МО (свыше 8,4 тыс.). Кроме того, популярными стали услуги присвоение адреса (более 4,9 тыс. заявлений) и компенсация за домашний телефон (более 4,8 тыс. заявлений).

В общей сложности на портале размещены более 420 услуг для жителей и бизнеса.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.