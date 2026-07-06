Бывшие игроки РПЛ из Узбекистана получили в подарок электрокары за чемпионат мира

Бывший нападающий «Ростова» Элдор Шомуродов и экс-полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев, выступавшие на чемпионате мира по футболу за сборную Узбекистана, получили в подарок электрокары стоимостью до 1 млрд сум (более $83,4 тыс.), сообщает агентство Podrobno.uz.

Сборная Узбекистана, дебютировавшая на мундиале, проиграла все три матча в группе, но бывших футболистов РПЛ отметили как авторов голов национальной команды. Файзуллаев забил в ворота сборной Колумбии (1:3), и это был первый матч Узбекистана на чемпионатах мира. Шомуродов отличился в игре с ДР Конго (1:3), его гол признали самым красивым на групповом этапе.

Отмечается, что спонсором подарков могла стать одна из частных узбекских компаний.

Чемпионат мира в Северной Америке завершится 19 июля. На данный момент известны две пары четвертьфиналистов. Сборная Англии сыграет с Норвегий, Франция встретится с командой Марокко.