В больнице Люберец спасли пациента с массивным внутренним кровотечением из-за разрыва аорты

Врачи Люберецкой больницы спасли пожилого мужчину с массивным внутренним кровотечением, причиной которого стал разрыв аневризмы брюшного отдела аорты. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

В стационар №3 в Красково поступил житель с подозрением на гипергликемическую кому, однако этот диагноз был быстро отвергнут. Выяснилось, что пациент потерял сознание из-за внутреннего кровотечения. Диаметр аорты мужчины достиг критических 8 см при норме в 2 см, и сосуд разорвался.

Пациента экстренно направили на операцию. Врачи полностью заменили поврежденные сосуды на искусственные на участке от грудины до средней трети бедер — это более 50 см. После этого они восстановили кровоток в правой ноге, проведя шунтирование бедренных артерий.

Операция длилась 6 часов и прошла успешно. После нее пациент неделю провел в отделении реанимации. Когда состояние мужчины стабилизировалось, его еще раз прооперировали, ушив брюшную стенку.

Через 2 недели пациент стал самостоятельно ходить, восстановилась работа кишечника и почек, нормализовалось кровоснабжение нижних конечностей. После этого мужчину выписали.

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