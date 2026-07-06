«Стеклянная ловушка»: под 30-градусным солнцем 6-месячная малышка погибла в авто — специалисты напомнили о рисках

Трагедия в Кузбассе заставила специалистов вновь заговорить о смертельной опасности, которую таит оставление детей в закрытых автомобилях в жаркую погоду, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По данным издания, в субботу, 4 июля, 6-месячная малышка погибла в машине при 30-градусной жаре. Мама обнаружила ее бездыханной, когда проснулась в салоне автомобиля. Инцидент произошел на территории деревни Кузбасса.

Врачи Первой больницы Новокузнецка строго предупреждают: риск для ребенка в такой ситуации не ограничивается тепловым ударом. Малыша без присмотра могут угнать вместе с авто, он может запутаться в ремнях безопасности, попасть под стеклоподъемник или пострадать, если машина случайно тронется с места и покатится, например, по уклону.

«Нельзя оставлять ребенка в припаркованной машине, особенно в жару — это опасно для его жизни и здоровья», — предупреждают медики.

Следователи уже возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Глава Следственного комитета взял расследование под личный контроль. В настоящее время устанавливаются точные обстоятельства и причины гибели ребенка.

Специалисты призывают родителей никогда не оставлять детей без присмотра в автомобиле, даже на короткое время. Особенно рекомендация актуальна в летний период, когда температура в закрытом салоне может достигать критических значений за считанные минуты.

«Лицам, ставшим очевидцами оставления ребенка в салоне автомобиля, следует сообщить об этом по телефону 112», — говорят специалисты.

Ранее сообщалось, что в Уссурийске мужчина оставил собаку запертой в авто на трое суток из-за аллергии родственников.