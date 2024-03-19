Капремонт тепловых сетей выполнят в Дубне

«По 21 округу уже сформированы решения, мероприятия будут внесены в Госпрограмму после подтверждения необходимости их выполнения представителями Рабочих групп и экспертами, а также в результате опрессовки сетей. Уже этой весной приступим к реализации» , - отметил Вице-губернатор Московской области — министр энергетики Московской области Евгений Хромушин.