Капремонт тепловых сетей выполнят в Дубне
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Дубна]
До того, как начнется новый отопительный сезон, в Дубне планируется отремонтировать самые изношенные участки тепловых сетей на определенных улицах: от улицы 9 Мая до улицы Вокзальная; на улице Вернова, на улицах Промышленная и Энтузиастов.
«Главная наша задача — обеспечить Дубну надежным теплоснабжением и свести к минимуму аварийные ситуации» , - сообщил глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.
Кроме того, специалистами уже разрабатывается план действий для реконструкции котельной № 3. Здесь необходимо заменить старый котел, а также установить дополнительный. Ремонта ожидает и котельная №1. На ней запланированы замена котла и кабель резервного питания.
«По 21 округу уже сформированы решения, мероприятия будут внесены в Госпрограмму после подтверждения необходимости их выполнения представителями Рабочих групп и экспертами, а также в результате опрессовки сетей. Уже этой весной приступим к реализации» , - отметил Вице-губернатор Московской области — министр энергетики Московской области Евгений Хромушин.