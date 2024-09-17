Капремонт в инфекционном отделении Истринской ОКБ в Дедовске планируется завершить до конца года
Фото: [Министерство ЖКХ МО]
Капитальный ремонт в инфекционном отделении Истринской ОКБ в Дедовске планируется завершить до конца года. Работы выполнены почти на 40%, сообщили в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Отделение расположено на Больничной улице. В здании ведутся фасадные работы, монтируются трубопроводы, устанавливаются противопожарные системы. После ремонта в здании появятся палаты на тридцать пять коек, одиннадцать боксов и десять полубоксов.
«По завершении ремонта здание будет оснащено современными системами безопасности, что повысит уровень комфорта для пациентов, особенно для маломобильных граждан», - отметил глава министерства Антон Велиховский.