Каширский подъезд прошел в третий этап областного смотра-конкурса «Лучший подъезд Подмосковья»

Третий подъезд дома 7/2 улицы Победа города Кашира поборется за победу в номинации «Лучший отремонтированный подъезд» в рамках конкурса «Лучший подъезд Подмосковья». Недавно конкурсант прошел в отборочный тур областного смотра.

Подъезд №3 расположился в жилом доме микрорайона Кашира-3. Его отремонтировала УК «Жилресурс» в прошлом году в рамках губернаторской программы «Мой подъезд». Все сделали в соответствии с современными нормами безопасности и комфорта. Это оценила и выездная комиссия на смотре-конкурсе. Проверку осуществляли представители Министерства ЖКХ области, администрации г.о. Кашира, технадзора, управляющей компании «Жилресурс» и жителей.

Учитывали наличие исправного освещения, такие ремонтные работы как покраску стен и потолков, замену окон, а также установку информационного стенда для донесения важной и актуальной информации для жителей. Все соответствовало заявленному в конкурсных документах и удовлетворило комиссию.

«Важно, что управляющая компания соблюдала предпочтения жителей. По их желанию подобрана цветовая гамма, подъезд чистый, аккуратный. Главное, чтобы жители были довольны», - отметила специалист управления капитального ремонта Министерства ЖКХ Московской области Светлана Верютина.

Благодаря проведенному обновлению подъезд №3 дома 7/2 ул. Победа был допущен в третий этап смотра-конкурса на областном уровне.

Отметим, что УК «Жилресурс» сделала в 2023 году ремонт 13 подъездов в многоэтажных домах по программе «Мой подъезд». Все эти работы проводились в микрорайоне Кашира-3.