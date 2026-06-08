Комфортная среда своими руками: в Городском округе Пушкинский навели порядок на обочинах дорог

В Городском округе Пушкинский прошел масштабный субботник, в котором приняли участие 80 специалистов. Акция 6 июня развернулась на одном из ключевых участков региональной дороги с интенсивным транспортным потоком.

Неравнодушные граждане основательно привели территорию в порядок: убрали бытовые отходы и накопившийся мусор, обустроили зеленые зоны вдоль дороги, аккуратно скосили траву. Особое внимание уделили растениям: провели санитарную и формовочную обрезку деревьев и кустарников.

Такие работы не только улучшили эстетический вид участка, но и повысили безопасность движения — видимость для водителей стала лучше. Глава округа Максим Красноцветов положительно отозвался о результатах субботника. Он отметил, что забота о чистоте и благоустройстве играет важную роль в формировании комфортной городской среды для местных жителей, и выразил благодарность всем участникам акции за вклад в поддержание порядка на территории округа.