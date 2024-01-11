Коммунальная техника в подмосковном Сергиево-Посадском округе брошена на борьбу со стихией

Сергиево-Посадский округ пережил разгул снежной стихии. На борьбу с ней отправлен транспорт трех коммунальных предприятий.

По словам исполняющего обязанности заместителя главы Ильи Кошелева, расчисткой, уборкой дорог в настоящее время заняты 150 единиц специальной техники, 50 бригад дворников. После этого дороги будут обработаны пескосоляной смесью. Местные власти убедительно просят автомобилистов быть предельно осторожными.

Напомним, в связи с сильным снегопадом в Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности.