Коммунальная техника в подмосковном Сергиево-Посадском округе брошена на борьбу со стихией
Фото: [Дмитрий Зайчиков]
Сергиево-Посадский округ пережил разгул снежной стихии. На борьбу с ней отправлен транспорт трех коммунальных предприятий.
По словам исполняющего обязанности заместителя главы Ильи Кошелева, расчисткой, уборкой дорог в настоящее время заняты 150 единиц специальной техники, 50 бригад дворников. После этого дороги будут обработаны пескосоляной смесью. Местные власти убедительно просят автомобилистов быть предельно осторожными.
Напомним, в связи с сильным снегопадом в Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности.