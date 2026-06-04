Коммунальные службы Городского округа Пушкинский получили партию новой спецтехники

Муниципальное казенное учреждение «Пушкинское городское хозяйство» пополнило автопарк семью единицами спецтехники. В распоряжение дорожных служб поступили три трактора «Беларусь», два экскаватора и две вакуумно-подметальные машины. Вся техника — российского производства, и, как утверждают в ведомстве, она не только повысит качество уборки, но и сделает работу водителей заметно комфортнее.

К круглогодичной уборке улиц подготовились по-крупному. «Пушкинское городское хозяйство» закупило сразу семь машин, среди которых нашлось место и тяжелой технике, и высокотехнологичным «уборщикам». Главная звезда обновления — вакуумно-подметальные машины. Эти агрегаты работают по принципу гигантского пылесоса: вращающиеся щетки сметают песок, пыль и мелкий мусор с дорог, тротуаров и открытых площадок, после чего грязь затягивается в специальный бункер.

Особое внимание разработчики уделили условиям для человека за рулем. В кабине появился кондиционер — критически важное дополнение для летней жары. Кроме того, инженеры усилили ходовую часть и обеспечили круговой обзор на 360 градусов. В паре с повышенной маневренностью это должно заметно упростить уборку в плотной городской застройке и на узких улочках.

Не остались в стороне и тракторы «Беларусь» — они тоже получили усиленную ходовую, что сделало их более приспособленными к реагентам и неровностям дорог. Два новых экскаватора дополнят парк тяжелой техники для сезонных работ и устранения аварийных ситуаций.

В «Пушкинском городском хозяйстве» подчеркивают: обновление автопарка — не просто замена старых машин. Это шаг к более чистым улицам и одновременно забота о кадрах, ведь водителям теперь не придется терпеть духоту или вглядываться в ограниченные зеркала заднего вида. И важный штрих: вся приобретенная техника собрана на российских заводах.