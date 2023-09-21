Коммунальные службы Химок готовы к новому осенне-зимнему сезону

Свыше 170 единиц специальной техники подготовили к холодному сезону в городском округе Химки. Так, к работе готовы самосвалы, тракторы, погрузчики и снегоуборочные машины.

Как подчеркнул глава городского округа Химки Дмитрий Волошин, в течение осенне-зимнего сезона технике предстоит справляться с уборкой более четырех миллионов квадратных метров.

«Это 1150 дорог, более 600 дворовых территорий, а также 105 парков, скверов, аллей и других общественных пространств», — отметил глава муниципалитета.

Помимо этого, к зиме готовы инструменты для уборки улиц, разработаны графики вывоза снега и поставлены под контроль маршруты снегоуборочных машин. Вся техника будет оборудована системой ГЛОНАСС, чтобы контролировать исправность машины и фиксировать «простои».

Напомним, что в прошлый холодный сезон Химки вошли в десятку лучших муниципалитетов по эффективности использования специальной техники.