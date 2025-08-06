Коммунальные службы Каширы нацелены на успешный осенне-зимний сезон

Предприятия «Теплосеть» и «Жилресурс» занимаются обновлением и ремонтом тепловых сетей, а также оборудования котельных.

Котельная, расположенная в поселке Богатищево, функционирует с 1967 года. Несмотря на свой возраст, по словам специалистов, оборудование обладает достаточным запасом надежности, которого хватит как минимум на следующее десятилетие. Впрочем, уже в 2027 году здесь планируется установка современной автоматизированной системы управления (БМК). В настоящее время местные мастера и слесари усердно трудятся, у них есть всего две недели, чтобы завершить все необходимые приготовления к осени и зиме, одна из которых уже позади. В перечень задач входит комплексная проверка оборудования, ремонт насосных агрегатов и инспекция теплотрасс.

«Действуем сейчас, не откладываем на потом» - таков принцип работы компании «Теплосеть». В данный момент специалисты обслуживают 25 котельных, расположенных в различных населенных пунктах округа. Кроме того, в сентябре планируется ввод в эксплуатацию трех новых БМК, находящихся по адресам: 1-я Дзержинская улица, улица Ильича и Коммунистическая улица. Помимо котельных, требуется подготовка и к тепловым сетям, протяженность которых у «Теплосети» составляет почти 180 километров, если считать по однотрубному исчислению. — Все сети прошли необходимые испытания; по их итогам заменяются отдельные участки. На текущий момент степень физической готовности составляет 80%, — заявил директор МУП «Теплосеть» Игорь Жаров. — Также в округе работают шесть подрядных организаций, которые в рамках государственной программы прокладывают более четырех километров трубопроводов.

В поселениях Ожерелье, Зендиково, Тарасково, Барабаново, Новоселках, Кокино и Корыстово специалисты компании «Жилресурс» практически завершили подготовку двенадцати котельных, четырех центральных тепловых пунктов и девяноста километров сетей к зимнему сезону.

Масштабные работы ведутся по всему округу, и уже в сентябре ожидается полная готовность к запуску отопления в Кашире.