Коммунальные службы ликвидируют последствия сильного снегопада в Балашихе

В городском округе Балашиха активно проводят расчистку дорог от снега и наносят противогололедные реагенты. Все коммунальные службы городского округа Балашиха переведены на усиленный режим работы для ликвидации последствия сильного снегопада 27 января.

Уборка и вывоз снега и обработка дорог для комфортного и безопасного передвижения по городу ведется в круглосуточном формате. На улицах округа задействовано: 13 комбинированных дорожных машин, 28 тракторов МТЗ на прометание и 9 МТЗ для обработки противогололедными материалами. К работам также привлечены 28 погрузчиков и 25 самосвалов для вывоза снега. На улицах города работают 140 дорожных рабочих и дворников.

По всем вопросам, связанным с последствиями непогоды, можно обращаться на горячую линию Администрации городского округа Балашиха: 8 (495) 529-11-90.